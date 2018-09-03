【上海專電】上交所調整上證一帶一路主題等指數樣本股

《經濟通通訊社記者林雯婕３日上海專電》上交所公告稱，中證指數公司與上交所決定於９

月１７日起，將對上證一帶一路主題等指數的樣本股做出調整。三六零（滬：６０１３６０）、

永安行（滬：６０３７７６）等１１３隻個股被調入，上海鳳凰（滬：６００６７９）、南京新

百（滬：６００６８２）等１０１隻個股被調出。

