【北水炒Ｄ乜】北水流入不足１億，買工行中金匯控沽騰訊中行融創

《經濟通通訊社３日專訊》北水於９月首個交易日淨流入港股，但僅錄６８００萬元人民幣

，為連續兩個交易日淨流入；其中北水流入最多的個股為工行（０１３９８）、中金公司

（０３９０８）、匯控（００００５）、建行（００９３９）；相反沽盤最多的個股為騰訊

（００７００）、中行（０３９８８）、融創（０１９１８）。

全日主板成交７８８﹒９８億元，較上周五（３１日）跌近２７％；港股通成交額

７６﹒８７億，佔大市成交９﹒７４％。

港股周一挫１７６﹒０１點０﹒６３％，收報２７７１２﹒５４點。



＊北水流入銀行股，工行買盤逾２﹒４億＊



市況波動，南下資金流入銀行股避險，北水周一流入工行２﹒４３億，再成為全日最多北水

流入的個股；北水流入建行７８３９萬；北水流入農行（０１２８８）２３２０萬；匯控全日跌

０﹒７３％，收報６８﹒３５元，盤中創逾一年低，北水趁機買入８０６１萬。

中金公司獲北水買入８６８８萬。



＊騰訊再跌２％曾失３３０關口，北水沽近２億＊



重磅股騰訊續受內地限制未成年人網絡遊戲上網時間所影響，盤中一度跌破３３０元關口，

全日跌２﹒１２％，收報３３２﹒８元，北水周一沽１﹒８７億。

中行再成唯一被北水沽售的銀行股，周一淨沽額１﹒２１億。

另外，北水沽融創８０７６萬。（ｅｎ）

