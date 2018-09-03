《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７６４６點，升１點，低水６６點
，最新報２７６５５點，升１０點，低水５８點，合約成交５５３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０８１２點，升５點，低水１點，最新報
１０８０９點，升２點，低水５點，合約成交１４５張。（ｊｎ）
03/09/2018 17:30
【夜期時段】即月期指最新報２７６５５點，升１０點，低水５８點
《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７６４６點，升１點，低水６６點
，最新報２７６５５點，升１０點，低水５８點，合約成交５５３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０８１２點，升５點，低水１點，最新報
１０８０９點，升２點，低水５點，合約成交１４５張。（ｊｎ）
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