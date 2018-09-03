【夜期時段】即月期指最新報２７６５５點，升１０點，低水５８點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７６４６點，升１點，低水６６點

，最新報２７６５５點，升１０點，低水５８點，合約成交５５３張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０８１２點，升５點，低水１點，最新報

１０８０９點，升２點，低水５點，合約成交１４５張。（ｊｎ）

