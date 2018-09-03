【香港政情】有大學生在開學禮提及港獨，楊潤雄：相信校方會跟進

《經濟通通訊社３日專訊》有大學學生會於開學禮致辭時提及港獨。教育局局長楊潤雄表示

，港獨的討論結果很清晰，就是不可行，又指學生無必要亦不應該在開學儀式上，討論個人對港

獨的看法，相信校方會跟進。

楊潤雄強調，港府對港獨立場清晰，港獨不切合香港作為國家一部分的情況，校園內無必要

亦不應該去宣傳或討論港獨，老師需教導對此有疑惑的學生。

另外，政務司司長張建宗亦指，香港有言論自由，但港獨是完全沒有空間，必須維護國家主

權、領土完整、安全以及整體利益。（ｃｗ）（ｚｚ）

