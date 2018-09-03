《經濟通通訊社３日專訊》教育局最新修訂的《中學教育課程指引》，在國民身份認同部分
刪走「不宜強加祖國情懷」字句。教育局局長楊潤雄指，修訂屬恆常工作，會按照實際情況而做
。
楊潤雄亦說，當局認為香港作為國家一部分、香港人作為中國人，有需要對國家有一定程度
的認知，培養學生對國家的感情，又鼓勵市民親身了解國家。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/09/2018 10:46
【香港政情】課程指引刪「不宜強加祖國情懷」，楊潤雄：恆常修改
《經濟通通訊社３日專訊》教育局最新修訂的《中學教育課程指引》，在國民身份認同部分
刪走「不宜強加祖國情懷」字句。教育局局長楊潤雄指，修訂屬恆常工作，會按照實際情況而做
。
楊潤雄亦說，當局認為香港作為國家一部分、香港人作為中國人，有需要對國家有一定程度
的認知，培養學生對國家的感情，又鼓勵市民親身了解國家。（ｃｗ）（ｚｚ）
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