【高鐵通車】港鐵澄清是協助招標膳食服務，所須費用由內地承擔

《經濟通通訊社３日專訊》有報道指，由於高鐵內地口岸區內不設飯堂，估計港鐵需年花逾

１億元，為７００名駐內地口岸人員每日預備３０００個飯盒，平均每餐約１００元。

港鐵澄清指，有關膳食服務只是協助內地招標，若內地派駐機構確認接受招標結果，所須費

用將由內地承擔。現時招標經已截止，正審視標書。港鐵亦強調，西九龍站的整體設施佈局，包

括餐飲設施，須考量不同的因素，包括要符合消防規例、確保消防安全、考慮排風及排污系統與

實際環境的技術和設計限制。（ｃｗ）

