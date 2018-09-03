《經濟通通訊社３日專訊》立法會議事規則委員會向全體議員發信，擬增加議員行為失當時
的罰則，就此進行為期一個月的諮詢。
信件中提及兩個建議，分別是罰議員「停賽」，即不得出席下一次會議，以及罰款。信中亦
附載多國的議會對議員行為不檢的處理手法。不過，目前未有法例賦予立法會權力向議員施加罰
款，相信日後若有需要，須制定新法例或修例。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/09/2018 17:40
【香港政情】立法會議規委員會發信，就行為失當加罰則諮詢議員
《經濟通通訊社３日專訊》立法會議事規則委員會向全體議員發信，擬增加議員行為失當時
的罰則，就此進行為期一個月的諮詢。
信件中提及兩個建議，分別是罰議員「停賽」，即不得出席下一次會議，以及罰款。信中亦
附載多國的議會對議員行為不檢的處理手法。不過，目前未有法例賦予立法會權力向議員施加罰
款，相信日後若有需要，須制定新法例或修例。（ｃｗ）（ｚｚ）
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