【香港政情】立法會議規委員會發信，就行為失當加罰則諮詢議員

《經濟通通訊社３日專訊》立法會議事規則委員會向全體議員發信，擬增加議員行為失當時

的罰則，就此進行為期一個月的諮詢。

信件中提及兩個建議，分別是罰議員「停賽」，即不得出席下一次會議，以及罰款。信中亦

附載多國的議會對議員行為不檢的處理手法。不過，目前未有法例賦予立法會權力向議員施加罰

款，相信日後若有需要，須制定新法例或修例。（ｃｗ）（ｚｚ）

