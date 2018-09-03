【填出個未來】奧雅納：已考慮對生態影響，環團：填海乃捨易取難

《經濟通通訊社記者黃佩珊３日報道》團結香港基金提出的「強化東大嶼都會計劃」，料填

出２２００公頃，如此宏大的「想像」，無論是選址還是填海方式，頻頻惹來環保團體的質疑。

有份參與研究的奧雅納工程顧問董事劉偉棠解釋，報告提出以非浚挖方式填海，因不需抽走海底

的淤泥，便不會攪動起沉澱物而導致水質變差，更指此填海方式在外國已有不少成功例子，例如

日本已經沿用多年。環團則斥填海是「捨易取難」。



＊劉偉棠：選址已考慮過水深和水流＊



劉偉棠沒有否認，即使用如果環保的方法填海，「填海」這一舉動本身已會對生態環境構成

永久性的影響。但他強調人工島的選址已考慮過水深和水流的問題，其中該選址的水深約為４至

８米，與東涌、將軍澳及赤鱲角等近岸填海工程相若；而基於人工島的形狀、大小，對海洋水流

的影響不大；至於生態方面，劉偉棠稱，該處非中華白海豚、江豚的棲息地，即使有珊瑚也非高

級品種，「在陸地一樣會影響環境，最重要是如何將影響減至最低。」因此他和團結香港基金都

相信，該處就是理想的選址。



＊為香港未來３０年投資「很化算」＊



有指團結香港基金高估政府收回農地的成本達１５００元一平方呎。團結香港基金高級研究

員葉文祺澄清，是由於法例規定，若收回的農地屬新市鎮發展區之內，必須以甲級農地的價格收

回。因為農地分級是視乎地點遠近、是否偏僻而定，若要興建新市鎮，就會興建新道路，自然沒

有偏僻之說可言。（編按：翻查政府資料，自２０１７年４月１日起，政府收回甲級農地的補償

額為每平方呎１１１２﹒４元，乙級為６９５﹒２５元，丙級為４６３﹒５元，丁級為

２７８﹒１元。）

葉文祺謂，不應認為填海的成本是「開支」，應視為一種「投資」，直言：「在香港投資造

地是一定不會蝕錢的。」他以９０年代的機場核心計劃為例，當時同樣有人投資開支大，但沒有

這個計劃，「就沒有新機場、沒有東涌新市鎮、沒有ＩＦＣ和ＩＣＣ，沒有現在的香港了。」因

此，他確信這個「投資計劃」，對香港未來３０年來說是「很化算」。



＊ＷＷＦ：未有作過調查，何以篤定選址無江豚出沒＊



雖然團結香港基金指填海的位置不會與中華白海豚及江豚的主要棲息地重疊，惟世界自然基

金會香港分會（ＷＷＦ ＨＫ）反駁指，該地帶並未有進行過江豚調查，質疑基金會篤定該處並

無江豚出沒。

該會指，根據政府統計處的數字，香港家庭住戶數目至２０５１年會增加約４４萬戶，而政

府的數據顯示，已落實或規劃中的新發展區已可提供超過６０萬個住宅單位，較２０５１年的總

需求還要多出約３５％。認為長遠而言，香港並無土地短缺的問題。他們亦發起聯署，要求政府

應優先善用已有交通配套或基礎設施的棕地，解決迫切的短期住屋問題，而非捨易取難地進行填

海及開發郊野公園。

