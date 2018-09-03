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03/09/2018 08:53

【上海專電】上交所：對長期不專注主業公司堅持全面從嚴監管

　　《經濟通通訊社記者林雯婕３日上海專電》上交所公布，截至８月３１日，滬市１４３９家
公司半年報全部對外披露。數據顯示，滬市公司業績整體實現較快增長，營業收入和淨利潤增速
均在１０％以上。
　　上交所稱，將繼續堅持金融服務實體經濟的政策導向，扶優限劣，支持企業主動適應市場變
化，加快轉型升級和資源整合，積極引入優質資產，努力改善經營。同時，將對於長期不專注主
業、喪失經營能力，甚至進行不當市值管理的公司，堅持依法、全面、從嚴監管，持續改善市場
生態秩序，促進資本市場健康良性發展。

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