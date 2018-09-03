【滬倫通】內地券商啟動滬倫通做市資格申請，料技術層面很快就緒

《經濟通通訊社記者林雯婕３日上海專電》中證監上周五（８月３１日）發布了滬倫通存託

憑證業務監管規定，並公開徵求意見。內地有多間大型券商開始積極備戰滬倫通，有的已經向上

交所提交了參與滬倫通做市業務資格的申請。

據《上海證券報》引述一間中型券商運營相關負責人指，從方案初稿看，投資者買賣滬倫通

ＣＤＲ與買賣Ａ股股票在操作上並無差異，券商不需要為此新上一套系統，也不需要對系統作大

改造，預計技術層面很快就能準備就緒。

