【駐京專電】中證監：擇機推股指期權，抓緊完善ＣＤＲ配套制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》今年兩會期間，全國政協及人大會議針對中

國資本市場建設提出不少提案。中國中證監官網一口氣公布了３６封對這些建議的答覆函，涉及

股指期貨鬆綁、註冊制、ＣＤＲ、同股不同權、養老金入市等熱點問題。

就股指期貨鬆綁問題，政協１３屆全國委員會第一次會議提出《關於促進股指期貨市場功能

正常發揮的提案》，中證監答覆稱，已指導中金所於２０１７年２月和９月分兩次對股指期貨交

易安排做了小幅調整，市場流動性有所改善。下一步，將在加強監管能力建設的基礎上，研究進

一步調整優化股指期貨的交易安排，發揮市場功能，促進市場長期穩健發展。

此外，中證監還提到，隨著Ａ股納入ＭＳＣＩ指數等資本市場國際化進程的推進，與Ａ股市

場配套、為之管理風險的股指期貨市場也面臨境外投資者參與交易、對衝風險的現實需求。下一

步，將指導中金所在強化市場監管的前提下，認真研究股指期貨等金融衍生品對外開放的措施安

排，為境外投資者管理Ａ股市場風險提供對沖工具，進一步增加境外投資者參與Ａ股交易的吸引

力，安全穩妥推進金融期貨市場對外開放。



＊選擇合適時機推出股指期權＊



關於上市股指期權方面，中證監答覆稱，從國際經驗看，金融期貨和期權是風險管理市場的

兩大基石，二者相互補充，共同構築資本市場風險管理體系。２０１３年、２０１４年，中金所

分別啟動了滬深３００、上證５０股指期權的全市場仿真交易，以演練期權業務操作流程，檢驗

技術系統建設水平，為投資者教育工作提供學習平台，同時為股指期權的推出提供實踐基礎。下

一步，將指導中金所繼續推進股指期權研發工作，待條件成熟後，選擇合適時機推出股指期權，

以豐富資本市場風險管理工具，滿足投資者風險管理需求。



＊抓緊完善ＣＤＲ相關配套制度和監管規則＊



關於引入ＣＤＲ推進資本市場供給側改革的提案，中證監答覆稱，２０１８年３月３０日，

國務院辦公廳轉發中證監《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見》，對支

持創新企業在境內發行上市作了系統制度安排。下一步，中證監將加強與各地區、各相關部門的

協調配合，抓緊完善相關配套制度和監管規則，穩妥推動試點工作。



＊鼓勵養老金通過公募基金參與市場，進行長期投資＊



關於「加快養老金、退休金等長期資金的入市和專業化投資管理，改善投資者結構」的建議

，中證監答覆稱，中證監持續推動養老金等長期資金入市和專業投資管理。一是配合有關部門，

持續推動個稅遞延商業養老制度安排落地，並爭取將公募基金納入投資範圍，鼓勵個人養老金通

過公募基金參與資本市場、進行長期投資，為資本市場引入更多中長期資金。

二是持續推動我國養老金投資管理的市場化改革，引導公募基金行業在發揮專業優勢、受托

管理養老金資產，服務養老保障體系發展方面發揮作用。下一步，中證監將加快推進養老保障第

三支柱建設，繼續發揮公募基金行業在服務社保基金、基本養老金、企業年金、職業年金投資管

理方面的主力軍作用。



＊繼續創造條件，積極推進股票發行制度改革＊



中證監表示，推進股票發行註冊制改革，中證監圍繞「十三五」規劃綱要提出的「創造條件

實施股票發行註冊制」要求，堅持穩中求進總基調，穩步推進股票發行註冊制改革，綜合施策，

多措並舉，努力創造條件。

２０１８年２月，１２屆全國人大常委會第３３次會議審議通過了《關於延長授權國務院在

實施股票發行註冊制改革中調整適用〈中華人民共和國證券法〉有關規定期限的決定》，決定《

授權決定》施行期限屆滿後，期限延長兩年至２０２０年２月２９日。

下一步，將繼續創造條件，積極推進股票發行制度改革，會同有關部門加強事前事中事後全

過程監管，防範和化解風險，切實保護投資者合法權益。



＊支持創新高科技企業在境內資本市場上市＊



就支持未盈利生物制藥企業上市，中證監答覆稱，針對創新企業在特定發展階段高成長、高

投入、實現盈利的周期較長等特點，按照《證券法》規定的程序，報經國務院批准，中證監修改

了《首發管理辦法》第２６條和《創業板首發管理辦法》第１１條，明確規定符合條件的創新企

業不再適用有關盈利及不存在未彌補虧損的發行條件。下一步，中證監將堅持穩中求進工作總基

調，牢固樹立和貫徹新發展理念，深化資本市場改革、擴大開放，進一步完善配套制度和監管規

則，支持符合條件的創新高科技企業在境內資本市場發行上市。

