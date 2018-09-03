【駐京專電】中證監：修改《公司法》認真考慮「同股不同權」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》今年兩會期間，全國政協及人大會議針對中

國資本市場建設提出不少提案。中國中證監官網一口氣公布了３６封對這些建議的答復函，涉及

股指期貨松綁、註冊制、ＣＤＲ、同股不同權、養老金入市等熱點問題。

就「同股不同權」建議，中證監表示，「同股不同權」情況較為複雜，不同的企業有不同的

投票權差異安排，從本質上來說，這些都屬於對公司治理作出的特殊安排。中國《公司法》確立

了「同股同權」原則，但這一原則是基於同種類的股份而言，對於不同種類的股份可以設置不同

的權利。

目前證券法修訂草案已經全國人大常委會兩次審議，並列入全國人大常委會２０１８年立法

工作計劃。關於修改公司法中「同股同權」、「一股一表決權」等規定，為市場主體提供更加靈

活的制度形式，兼顧相關投資者權益保護的建議，將在下一步修改公司法的工作中，會同有關方

面加強研究論證，認真予以考慮。

中證監還提到，目前，結合證券法修訂工作，正在推進《公司法》配套修改，擬考慮提出在

繼續堅持同股同權原則基礎上，增加公司可以發行擁有不同表決權的普通股的法律安排的修改建

議，滿足初創企業維持控制權的要求。



＊將不斷完善退市制度，推動「有進有出」市場化＊



關於推動「僵屍企業」退市建議，中證監答復稱，２０１７年底，發布了《關於強化對上市

公司年末突擊進行利潤調節行為監管的通知》，遏制“該退不退「公司五花八門的扭虧保殼手段

，避免「鹹魚翻身」、「烏雞變鳳凰」。從實施情況看，強制退市公司家數持續增加，退市類型

進一步豐富。

截止目前，滬深兩市共１００家公司退市，其中５３家為強制退市。總體上，上市公司退市

逐步常態化，「有進有出」的市場生態逐漸形成。２０１７年以來，殼資源價格較此前已有較大

幅度下跌，市場「炒小」、「炒爛」等殼資源炒作現象在一定程度上得到遏制。

下一步，將不斷完善退市制度，指導交易所進一步嚴格落實退市決策主體責任，堅決維護退

市制度的嚴肅性和權威性，推動形成「有進有出」的市場化、常態化退市工作機制，持續提高市

場有效性，不斷防范化解風險，切實服務實體經濟，維護資本市場穩定健康發展。



＊支持優質海外上市企業參與Ａ股公司併購重組＊



中證監表示，長期以來，我會高度重視海外創新型上市企業回歸境內上市的有關問題，積極

支持市場認可的優質海外創新型上市企業參與境內市場併購重組，實踐中也出現了海外創新型上

市企業在境內重組上市的典型案例。海外創新型企業在境內上市的有效路徑和有關制度安排也在

進一步探索中。

下一步，將繼續支持符合國家產業戰略發展方向、掌握核心技術、具有一定規模的優質海外

創新型上市企業參與Ａ股公司併購重組。



＊繼續推動私募基金行業有序開放＊



中證監表示，截至２０１８年３月底，穿透後境外股東的持股比例４９％以上的私募證券投

資基金管理人與私募股權、創業投資基金管理人共２６９家。其中，私募證券投資基金管理人

１５家，私募股權、創業投資基金管理人２５４家。

下一步，中證監將繼續推動私募基金行業有序開放，包括研究允許符合條件的實際控制人為

自然人的外資私募證券基金管理人登記，研究外資機構管理的私募基金在銀行間市場開戶，推動

解決外資私募證券基金管理人從事ＱＦＩＩ投資顧問業務等問題。

