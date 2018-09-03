  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/09/2018 09:16

【滬倫通】高盛：中金及中信證券或是滬倫通的最大受益者

　　《經濟通通訊社３日專訊》高盛發表報告指，中金公司和中信證券可能從滬倫通中受益最多
，因為這兩家公司的跨境業務和風險定價能力更強。（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態03/09/2018
【脫歐談判】文翠珊：不向歐盟妥協
生財有道31/08/2018
【月結－金九難再】金九銀十未必奏效 友邦估值吸引 公用防守佳
生財有道31/08/2018
【月結－金九難再】港股8月挫694點四連跌 9月還看貿戰人幣消息
生財有道31/08/2018
【嚟緊炒D乜－創科】電動工具續成「金蛋」 廠房分散貿戰風險低
中國故事31/08/2018
【中非論壇】聚焦「一帶一路」 攜手構建中非命運共同體
FOCUS31/08/2018
【FOCUS】扭轉宿命全力試 齊撐填出個未來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

立即參加【DIVA Channel Facebook 讀者調查】你的意見 你的DIVA

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN