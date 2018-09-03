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03/09/2018 11:32

【失二千七】滬綜指半日收跌０﹒９％，航空、５Ｇ概念股領跌

　　《經濟通通訊社３日專訊》財新中國８月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）連跌三個月，報
５０﹒６，並創１４個月低，加上人民幣持續轉弱，中間價連跌四個交易日，抵銷中證監發布滬
倫通細則草案的利好。滬深股通今日繼續下跌，滬綜指低開後跌幅逐步擴大，尾市跌勢顯著加劇
，最多跌至２６９２點，創兩星期以來盤中新低，半日收報２６９９﹒６６點，失守２７００點
，跌０﹒９４％，深成指及創業板亦分別跌約１％。人民銀行連續九個交易日暫停逆回購，兩市
半日成交額１４１４億元人民幣，較上日（８月３１日）跌２％。

＊航空股領跌，醫藥股未翻生＊

　　人民幣中間價四連跌，航空股帶頭受壓。東航（滬：６００１１５）跌近４％，國航
（滬：６０１１１１）及南航（滬：６０００２９）亦分別挫逾３％。
　　內地廢紙價格下跌，仙鶴股份（滬：６０３７３３）挫近５％，晨鳴（深：０００４８８）
跌１％。
　　５Ｇ概念股向下，中興（深：００００６３）上半年轉盈為虧，惟上個交易日股價仍受捧，
今日則見補跌，半日收挫近６％，恆信東方（深：３０００８１）及沃特股份
（深：００２８８６）跌停。
　　復星醫藥（滬：６００１９６）否認造假後仍未止跌，半日挫４％，恆瑞醫藥
（滬：６００２７６）及雲南白藥（深：０００５３８）分別跌１％及２％。
　　中金料滬倫通最快年底前開通，券商股未有刺激向上，光大證券（滬：６０１７８８）大跌
近４％，招商證券（滬：６００９９９）跌近２％，而中信証券（滬：６０００３０）則無起跌


＊豬瘟爆未停，雞肉股受惠＊

　　內地爆發第五宗非洲豬瘟，豬肉概念股下跌。龍大肉食（深：００２７２６）挫７％，牧原
股份（深：００２７１４）及雙匯（深：０００８９５）均跌１％。
　　而雞肉是豬肉的替代品，相關股份則逆市受捧。仙壇股份（深：００２７４６）漲近４％，
民和股份（深：００２２３４）、益生股份（深：００２４５８）均升逾１％。（ｋｌ）

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