【守二千七】滬綜指收市僅跌０﹒２％，科技股撐創板倒升０﹒６％

《經濟通通訊社３日專訊》財新中國８月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）連跌三個月，報

５０﹒６，並創１４個月低，加上人民幣持續轉弱，中間價連跌四個交易日，抵銷中證監發布滬

倫通細則草案的利好。滬深股通今日繼續下跌，滬綜指低開後跌幅逐步擴大，最多跌至２６９２

點，創兩星期以來盤中新低，尾市在科技及保險股等帶動下顯著收窄跌幅，收市僅跌

０﹒１７％，報２７２０﹒７３點，２７００點失而復得，連跌五個交易日，深成指跌

０﹒１２％，創業板倒升０﹒５９％。人民銀行連續九個交易日暫停逆回購操作，兩市全日成交

額２４３０億元人民幣，較上日（８月３１日）跌２％。



＊航空股繼續跌，券商股無起色＊



人民幣中間價四連跌，航空股帶頭受壓。東航（滬：６００１１５）、國航

（滬：６０１１１１）及南航（滬：６０００２９）早段均跌過４％，收市則全線跌２％。

５Ｇ概念股向下，有傳中興（深：００００６３）手機業務大裁員，股價收挫近５％，恆信

東方（深：３０００８１）及沃特股份（深：００２８８６）跌停。

中金料滬倫通最快年底前開通，券商股未有刺激向上，光大證券（滬：６０１７８８）跌近

４％，招商證券（滬：６００９９９）跌１％。高盛料中信証券（滬：６０００３０）是最大受

益者之一，中信証券Ａ升０﹒７％。



＊雞肉股「執雞」集體升，軟件、保險股倒升護盤＊



內地爆發第五宗非洲豬瘟，豬肉概念股下跌。天邦股份（深：００２１２４）及大北農（深

：００２３８５）跌２％。

而雞肉是豬肉的替代品，相關股份則逆市受捧。仙壇股份（深：００２７４６）大漲６％，

益生股份（深：００２４５８）及民和股份（深：００２２３４）分別升約３％及４％。

歐盟終止對華光伏進口管制，拓日新能（深：００２２１８）、天龍光電

（深：３０００２９）等３股漲停，億晶光電（滬：６００５３７）漲６％，太陽能

（深：０００５９１）升近３％。

軟件股尾市拉升，飛天誠信（深：３００３８６）、衛寧健康（深：３００２５３）漲停，

用友網絡（滬：６００５８８）升３％。

部分重磅股亦見回升，新華保險（滬：６０１３３６）升２％，太保（滬：６０１６０１）

及茅台（滬：６００５１９）齊升１％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３２１﹒８２ －０﹒３８



上證綜合指數 ２７２０﹒７３ －０﹒１７ １０４８﹒００

深證綜合指數 １４４８﹒９３ －０﹒１７ １３８２﹒００



上證Ｂ股指數 ２８６﹒５５ －０﹒２４ ０﹒８７

深證Ｂ股指數 ９９３﹒０１ －０﹒１６ ０﹒９４



上證１８０指數 ７３５０﹒２９ －０﹒２８

上證３８０指數 ４３８４﹒６９ －０﹒０５



深證成份指數 ８４５５﹒５５ －０﹒１２

中小創新指數 １７１２﹒８２ －０﹒０７

深圳創業板指數 １４４３﹒６９ ＋０﹒５９

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