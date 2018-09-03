《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３４７，較上個交易日貶
１０１點子，連跌四個交易日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４５點子，報６﹒８４４４，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８２９９，離岸人民幣（ＣＮＨ）目前則在６﹒８５徘徊。（ｋｌ）
03/09/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１４５點子，報６﹒８４４４
《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３４７，較上個交易日貶
１０１點子，連跌四個交易日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４５點子，報６﹒８４４４，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８２９９，離岸人民幣（ＣＮＨ）目前則在６﹒８５徘徊。（ｋｌ）
|國際動態03/09/2018
【脫歐談判】文翠珊：不向歐盟妥協
|生財有道31/08/2018
【月結－金九難再】金九銀十未必奏效 友邦估值吸引 公用防守佳
|生財有道31/08/2018
【月結－金九難再】港股8月挫694點四連跌 9月還看貿戰人幣消息
|生財有道31/08/2018
【嚟緊炒D乜－創科】電動工具續成「金蛋」 廠房分散貿戰風險低
|中國故事31/08/2018
【中非論壇】聚焦「一帶一路」 攜手構建中非命運共同體
|FOCUS31/08/2018
【FOCUS】扭轉宿命全力試 齊撐填出個未來
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰