【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１４５點子，報６﹒８４４４

《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３４７，較上個交易日貶

１０１點子，連跌四個交易日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４５點子，報６﹒８４４４，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８２９９，離岸人民幣（ＣＮＨ）目前則在６﹒８５徘徊。（ｋｌ）

