《經濟通通訊社３日專訊》因疫苗造假事件受查的長生生物（深：００２６８０）因無法按
期披露上半年業績報告，股票今日停牌。在最壞狀況下，若公司一直未能公開半年報，其將於明
年１月暫停上市，最後於３月退市。
長生生物早前連續錄得３２個一字跌停，自７月１４日起累計下跌８６﹒７％，但於上周四
（８月３０日）突然漲停，引起監管部門關注。（ｅｙ）
03/09/2018 09:49
【疫苗造假】長生生物未能如期公布半年績，今日起停牌
《經濟通通訊社３日專訊》因疫苗造假事件受查的長生生物（深：００２６８０）因無法按
期披露上半年業績報告，股票今日停牌。在最壞狀況下，若公司一直未能公開半年報，其將於明
年１月暫停上市，最後於３月退市。
長生生物早前連續錄得３２個一字跌停，自７月１４日起累計下跌８６﹒７％，但於上周四
（８月３０日）突然漲停，引起監管部門關注。（ｅｙ）
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