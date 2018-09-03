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即市新聞

03/09/2018 09:53

【聚焦數據】８月財新製造業ＰＭＩ降至５０﹒６，去年７月起新低

　　《經濟通通訊社３日專訊》８月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得連續第三月
下跌，報５０﹒６，按月跌０﹒２個百分點，創２０１７年７月以來新低，但仍高於榮枯線，處
於擴張區間。
　　８月財新製造業ＰＭＩ數據，明顯低於中國８月官方ＰＭＩ的５１﹒３。

＊經濟面臨較為明顯下行壓力＊

　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，８月製造業景氣度繼續走弱，需求
端出現大幅收縮，生產端各項指標依然穩定，財政政策發力預期和環保政策加碼下工業品價格仍
受支撐，就業狀況進一步惡化。未來在需求拖累下，生產端穩定狀態難以持續，就業惡化將進一
步威脅消費增長，經濟面臨較為明顯的下行壓力。

＊新訂單指數創１５個月新低＊

　　８月財新中國製造業產出繼續擴張，增速為年初以來最高，但受累需求疲軟、外需減少，新
訂單指數創１５個月新低。至於新出口訂單指數雖略有上升，但已連續五個月處於增速收縮區間

　　８月投入成本加速上揚，今年以來僅次於６月。受訪廠商表示，成本上升主要與原料漲價有
關，廠商因此繼續上調出廠價格，漲價增速高於上月。
　　上月製造業用工繼續收縮，為一年來新低，相信是受公司重組、成本削減措施影響，同時導
致製造業積壓工作量連續３０個月攀升。
　　８月廠商繼續增加採購，但增速低於長期均值，採購庫存僅出現微漲，一定程度反映廠商對
庫存控制更加謹慎。調查顯示，企業為交付訂單動用成品庫存，導致成品庫存連續四個月出現下
降。（ｅｙ）

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