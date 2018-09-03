《經濟通通訊社３日專訊》上月起中國５省陸續爆發非洲豬瘟，首宗出現在遼寧省。禾豐牧
業（滬：６０３６０９）在互動平台表示，發生在遼寧地區的豬瘟疫情短期內對遼寧豬價有一定
影響，但對公司經營未產生影響；公司於今年４月２３日啟動的撫順５０萬頭生豬養殖項目目前
尚在基建階段；公司豆粕採購價格不是持續下降的，飼料售價會受豆粕價格的影響，但不是決定
性的，重點來自於市場競爭情況，近期飼料產品未漲價。（ｅｙ）
03/09/2018 16:14
【豬瘟來襲】禾豐牧業：非洲豬瘟影響遼寧豬價，但不礙公司經營
《經濟通通訊社３日專訊》上月起中國５省陸續爆發非洲豬瘟，首宗出現在遼寧省。禾豐牧
業（滬：６０３６０９）在互動平台表示，發生在遼寧地區的豬瘟疫情短期內對遼寧豬價有一定
影響，但對公司經營未產生影響；公司於今年４月２３日啟動的撫順５０萬頭生豬養殖項目目前
尚在基建階段；公司豆粕採購價格不是持續下降的，飼料售價會受豆粕價格的影響，但不是決定
性的，重點來自於市場競爭情況，近期飼料產品未漲價。（ｅｙ）
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