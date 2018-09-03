《經濟通通訊社３日專訊》新興印刷（０１９７５）發盈警，預料截至今年６月底止，半年
溢利減少７０％，主要由於紙張價格上漲，且內地勞工成本上升，惟當中成本，無法轉嫁至客戶
；其次，由於該公司股份於香港聯合交易所上市，令上市開支增加；及由於專業費用及開支增加
，令行政開支增加。
該公司將於本月中公布中期業績。（ｓｃ）
03/09/2018 09:19
【企業盈警】新興印刷（０１９７５）料年內溢行減少７０％
《經濟通通訊社３日專訊》新興印刷（０１９７５）發盈警，預料截至今年６月底止，半年
溢利減少７０％，主要由於紙張價格上漲，且內地勞工成本上升，惟當中成本，無法轉嫁至客戶
；其次，由於該公司股份於香港聯合交易所上市，令上市開支增加；及由於專業費用及開支增加
，令行政開支增加。
該公司將於本月中公布中期業績。（ｓｃ）
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