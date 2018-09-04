《經濟通通訊社４日專訊》據報引述市場消息指，京東有份投資的亞洲物流地產開發商
ＥＳＲ明年在香港上市，集資額１５億美元（約１１７億港元），瑞信及高盛出任聯席全球協調
人。
京東集團於５月向ＥＳＲ投資３﹒０６億美元（約２３﹒８７億元），６月時獲中信里昂證
券旗下ＣＳＯＢＯＲ基金上市前融資。（ｊｎ）
04/09/2018 09:04
【新股上市】傳物流地產開發商ＥＳＲ籌明年上市，集資１５億美元
《經濟通通訊社４日專訊》據報引述市場消息指，京東有份投資的亞洲物流地產開發商
ＥＳＲ明年在香港上市，集資額１５億美元（約１１７億港元），瑞信及高盛出任聯席全球協調
人。
京東集團於５月向ＥＳＲ投資３﹒０６億美元（約２３﹒８７億元），６月時獲中信里昂證
券旗下ＣＳＯＢＯＲ基金上市前融資。（ｊｎ）
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