【新股上市】萬勵達暗盤開報０﹒２６５元，低招股價近４％

《經濟通通訊社４日專訊》萬勵達（０８４８２）明天（５日）於創業板掛牌，今日於輝立

交易場開市價０﹒２６５元，比招股價０﹒２７５元低近４％。每手一萬股，不計手續費蝕

１００元。

不過，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒２６元，低招股價逾５％。（ｍｗ）

