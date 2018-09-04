【駐京專電】國稅總局召開個稅改革動員部署會議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國家稅務總局召開全國稅務系統個人所得稅

改革動員部署會議，國家稅務總局局長王軍指出，稅務總局將改革工作細化為６個方面、２８項

改革事項、３７條具體任務，並逐項明確路線圖、時間表、責任人。

各級稅務機關一把手作為推進改革落實的第一責任人，要高度重視、親自組織，分管領導作

為具體負責人，要靠前指揮、親力親為，各相關部門要加強配合、通力協作，積極爭取多方支持

。國家稅務總局有關司局負責人分別對做好下階段個稅改革工作作出具體安排。

