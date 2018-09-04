【駐京專電】國家關鍵信息基礎設施安全保護條例將出台

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》公安部網絡安全保衛局總工程師郭啟全在

ＩＳＣ互聯網安全大會上透露，由中國網信辦和公安部牽頭，《國家關鍵信息基礎設施安全保護

條例》即將出台，目前處於在走程序的階段。

郭啟全表示，大數據安全專項整治行動已為公安部重點工作之一。

