《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》公安部網絡安全保衛局總工程師郭啟全在
ＩＳＣ互聯網安全大會上透露，由中國網信辦和公安部牽頭，《國家關鍵信息基礎設施安全保護
條例》即將出台，目前處於在走程序的階段。
郭啟全表示，大數據安全專項整治行動已為公安部重點工作之一。
04/09/2018 10:57
【駐京專電】國家關鍵信息基礎設施安全保護條例將出台
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》公安部網絡安全保衛局總工程師郭啟全在
ＩＳＣ互聯網安全大會上透露，由中國網信辦和公安部牽頭，《國家關鍵信息基礎設施安全保護
條例》即將出台，目前處於在走程序的階段。
郭啟全表示，大數據安全專項整治行動已為公安部重點工作之一。
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