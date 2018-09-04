《經濟通通訊社記者林雯婕４日上海專電》上期所近日舉辦了今年第二期期貨公司合規監管
座談會，中信期貨、國泰君安期貨等２４家期貨公司首席風險官和風險業務相關人員參會。上期
所負責人指，做好期貨市場一線監管，需要交易所和會員單位各司其職、各盡其責。
下一步，上期所將繼續定期舉辦合規監管座談會，加強與會員之間的溝通合作，積極聽取市
場的意見和建議，繼續緊跟市場創新步伐，改進監管工作方式，維護市場安全穩定運行，切實做
好保障市場平穩運行和健康發展的各項工作。
04/09/2018 15:50
【上海專電】上期所：做好市場監管，需要交易所和會員各司其職
《經濟通通訊社記者林雯婕４日上海專電》上期所近日舉辦了今年第二期期貨公司合規監管
座談會，中信期貨、國泰君安期貨等２４家期貨公司首席風險官和風險業務相關人員參會。上期
所負責人指，做好期貨市場一線監管，需要交易所和會員單位各司其職、各盡其責。
下一步，上期所將繼續定期舉辦合規監管座談會，加強與會員之間的溝通合作，積極聽取市
場的意見和建議，繼續緊跟市場創新步伐，改進監管工作方式，維護市場安全穩定運行，切實做
好保障市場平穩運行和健康發展的各項工作。
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