【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９億，買匯豐工行綠葉製藥招行沽中行

《經濟通通訊社４日專訊》北水周二淨流入９﹒１２億元人民幣，為連續三個交易日淨流入

；其中北水流入最多的個股為匯控（００００５）、工行（０１３９８）、綠葉製藥

（０２１８６）、招行（０３９６８）；相反沽盤最多的個股為中行（０３９８８）。

全日主板成交７２１﹒２８億元，較周一（３日）跌近９％；港股通成交額５９﹒１４億，

佔大市成交８﹒２％。

港股周二升２６０﹒８點或０﹒９４％，報２７９７３﹒３４點。



＊北水續買銀行股，匯控淨流入近２億＊



南下資金續買銀行股避險，北水周二流入匯控１﹒８８億，為全日最多北水流入的個股，兩

日合計淨流入２﹒６９億；北水流入工行１﹒７１億，兩日合計淨買盤４﹒１４億；北水流入招

行１﹒２４億。

內銀中北水唯獨繼續沽售中行，周二淨沽盤１﹒０８億，為全日最多沽盤的個股，兩日合計

淨沽盤２﹒２９億。



＊騰訊終止四連跌，北水流入１億＊



《人民日報》轉口徑，指「妖魔化網遊不理性，要防的是沉迷而非網遊」，騰訊

（００７００）周二低開約１％後即見反彈，全日最終隨市倒升１﹒７４％，收報３３８﹒６元

，終止四連跌，北水重新流入騰訊１﹒０９億，惟兩日計仍錄淨沽盤７８００萬。

另外，北水流入綠葉製藥１﹒３６億。（ｅｎ）

