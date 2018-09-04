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04/09/2018 18:04

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９億，買匯豐工行綠葉製藥招行沽中行

　　《經濟通通訊社４日專訊》北水周二淨流入９﹒１２億元人民幣，為連續三個交易日淨流入
；其中北水流入最多的個股為匯控（００００５）、工行（０１３９８）、綠葉製藥
（０２１８６）、招行（０３９６８）；相反沽盤最多的個股為中行（０３９８８）。
　　全日主板成交７２１﹒２８億元，較周一（３日）跌近９％；港股通成交額５９﹒１４億，
佔大市成交８﹒２％。
　　港股周二升２６０﹒８點或０﹒９４％，報２７９７３﹒３４點。
　
＊北水續買銀行股，匯控淨流入近２億＊
　
　　南下資金續買銀行股避險，北水周二流入匯控１﹒８８億，為全日最多北水流入的個股，兩
日合計淨流入２﹒６９億；北水流入工行１﹒７１億，兩日合計淨買盤４﹒１４億；北水流入招
行１﹒２４億。
　　內銀中北水唯獨繼續沽售中行，周二淨沽盤１﹒０８億，為全日最多沽盤的個股，兩日合計
淨沽盤２﹒２９億。
　
＊騰訊終止四連跌，北水流入１億＊
　
　　《人民日報》轉口徑，指「妖魔化網遊不理性，要防的是沉迷而非網遊」，騰訊
（００７００）周二低開約１％後即見反彈，全日最終隨市倒升１﹒７４％，收報３３８﹒６元
，終止四連跌，北水重新流入騰訊１﹒０９億，惟兩日計仍錄淨沽盤７８００萬。
　　另外，北水流入綠葉製藥１﹒３６億。（ｅｎ）

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