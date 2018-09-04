【新股上市】「曲奇四重奏」申請在港上市

本港知名曲奇品牌「曲奇四重奏」申請在港上市。公司主打蝴蝶酥及牛油曲奇兩款大熱產品

，兩產品分別佔去年收益的６３﹒３％及３２％。據統計機構Ｉｐｓｏｓ調查，２０１７年香港

曲奇零售業銷售價值約５﹒９４億港元，若按收益計，曲奇四重奏以１３﹒６％市佔率，躋身本

港第二大曲奇零售商。創陞融資為上市獨家保薦人。

「曲奇四重奏」由前香港小姐謝寧打理。《香港經濟日報》

