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04/09/2018 08:27

【新股上市】「曲奇四重奏」申請在港上市

　　本港知名曲奇品牌「曲奇四重奏」申請在港上市。公司主打蝴蝶酥及牛油曲奇兩款大熱產品
，兩產品分別佔去年收益的６３﹒３％及３２％。據統計機構Ｉｐｓｏｓ調查，２０１７年香港
曲奇零售業銷售價值約５﹒９４億港元，若按收益計，曲奇四重奏以１３﹒６％市佔率，躋身本
港第二大曲奇零售商。創陞融資為上市獨家保薦人。
　　「曲奇四重奏」由前香港小姐謝寧打理。《香港經濟日報》

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