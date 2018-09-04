【本港樓市】８月住宅樓宇買賣合約總值按月下跌２８﹒３％

《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處今日公布，８月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓

宇買賣合約共６６８８份，較７月份下跌２１％，與去年同月比較，則上升９﹒１％。８月份的

樓宇買賣合約總值６０９億元，按月下跌３８﹒７％，按年則上升３９％。

上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔４８２２份，按月下跌２０﹒８％，按年上升

２０﹒１％。８月份的住宅樓宇買賣合約總值４６８億元，按月下跌２８﹒３％，按年則上升

３９﹒０％）

８月份市民查冊的次數共４７﹒８４萬次，按月下跌１﹒１％，按年上升９﹒４％。

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