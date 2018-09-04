【本港樓市】８月整體物業註冊創５個月低，美聯料９月續量額齊跌

《經濟通通訊社４日專訊》據土地註冊處資料顯示，８月份整體物業（包括一手私樓、二手

住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合共錄６６８８宗，較７月８４６６宗

下跌約２１％，創５個月新低；金額方面，８月份整體物業涉及６０９﹒４４億元，比起７月

９９３﹒７億元更大跌約３８﹒７％，與宗數同創５個月新低。



＊９月註冊量料跌至５５００宗＊



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，８

月註冊個案一般主要反映７月市況。上月樓市實際市況方面，二手住宅交投進一步淡靜，料拖累

整體物業註冊量及金額續減，估計９月份整體物業註冊量跌至５５００宗，屆時將跌至１４個月

新低。金額跌至４６０億元，亦跌至１３個月新低。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，８月一手私樓註冊量錄

１４９７宗，按月下跌約１４﹒９％。同期一手私樓註冊金額錄約１８３﹒４７億元，按月更跌

約３６﹒４％。８月二手住宅註冊量錄３４３７宗，按月減少約２３﹒４％，自今年３月後首度

失守４０００宗水平，並創１１個月新低；同期涉及二手住宅註冊金額錄２７０﹒０８億元，按

月亦跌約２７﹒５％，亦為１１個月最少。

至於非住宅方面，８月錄１７１２宗，金額約１５５﹒０１億元，按月分別減少約２１％及

約５３﹒３％。（ｃｌ）

