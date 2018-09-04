【夜期時段】即月期指最新２７８４８點，跌３４點，低水１２５點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８７７點，跌５點，低水９６點

，最新報２７８４８點，跌３４點，低水１２５點，合約成交７９３張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０８５１點，跌９點，低水３９點，最新報

１０８５１點，跌９點，低水４０點，合約成交２６５張。（ｊｎ）

