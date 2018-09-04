《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８７７點，跌５點，低水９６點
，最新報２７８４８點，跌３４點，低水１２５點，合約成交７９３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０８５１點，跌９點，低水３９點，最新報
１０８５１點，跌９點，低水４０點，合約成交２６５張。（ｊｎ）
04/09/2018 17:20
【夜期時段】即月期指最新２７８４８點，跌３４點，低水１２５點
《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８７７點，跌５點，低水９６點
，最新報２７８４８點，跌３４點，低水１２５點，合約成交７９３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０８５１點，跌９點，低水３９點，最新報
１０８５１點，跌９點，低水４０點，合約成交２６５張。（ｊｎ）
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