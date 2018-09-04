【高鐵通車】林鄭證實內地人員有通宵更，高鐵收車後仍會繼續工作

《經濟通通訊社４日專訊》有報道指，廣深港高鐵香港段內地口岸區人員會在區內過夜，與

早前政府所指的有出入。行政長官林鄭月娥證實，內地人員會分更工作，在高鐵收車後仍會繼續

工作，準備翌日的事宜，意即有「通宵更」。林鄭月娥強調，他們不會離開內地口岸區，亦不會

前往香港工作。

林鄭月娥指，相信由現在直至高鐵通車，社會仍有不少有意無意的負面表達，重申最好的處

理方法就是第一時間向公眾解釋。（ｃｗ）

