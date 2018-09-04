《經濟通通訊社４日專訊》保安局表示，決定延長香港民族黨的申述期至下星期五
（１４日）。
保安局指，較早前收到香港民族黨發言人代表律師的信件，要求延長該黨根據《社團條例》
第８（３）條作出書面申述的期限。保安局局長經考慮後，決定將申述期延長，並已把有關決定
通知香港民族黨。（ｃｗ）（ｚｚ）
04/09/2018 12:04
【香港政情】保安局局長決定延長香港民族黨申述期至１４日
《經濟通通訊社４日專訊》保安局表示，決定延長香港民族黨的申述期至下星期五
（１４日）。
保安局指，較早前收到香港民族黨發言人代表律師的信件，要求延長該黨根據《社團條例》
第８（３）條作出書面申述的期限。保安局局長經考慮後，決定將申述期延長，並已把有關決定
通知香港民族黨。（ｃｗ）（ｚｚ）
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