【香港政情】保安局局長決定延長香港民族黨申述期至１４日

《經濟通通訊社４日專訊》保安局表示，決定延長香港民族黨的申述期至下星期五

（１４日）。

保安局指，較早前收到香港民族黨發言人代表律師的信件，要求延長該黨根據《社團條例》

第８（３）條作出書面申述的期限。保安局局長經考慮後，決定將申述期延長，並已把有關決定

通知香港民族黨。（ｃｗ）（ｚｚ）

