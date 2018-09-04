【高鐵通車】記協譴責港府未有安排傳媒採訪內地口岸區啟用儀式

《經濟通通訊社４日專訊》廣深港高鐵香港段將於本月２３號通車，「一地兩檢」條例亦於

今日正式生效。高鐵內地口岸區於今日凌晨進行啟用儀式，但事前無公布，亦未有邀請傳媒採訪

。香港記者協會發聲明，譴責政府未有安排傳媒採訪是次儀式。

記協指，「一地兩檢」安排備受公眾關注，內地口岸區的啟用及內地人員進駐，對香港影響

深遠，傳媒有必要在場觀察、紀錄和提問。記協亦批評政府的做法不恰當，質疑是故意低調行事

，影響公眾知情權，促請政府解釋。（ｃｗ）

