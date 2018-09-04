【港鐵頭痕】港鐵承認沙中線紅磡站月台層板混凝土出現蜂巢狀

《經濟通通訊社４日專訊》路政署在立法會的特別會議上，披露港鐵（０００６６）沙中線

紅磡站的月台層板底部的混凝土出現「蜂巢現象」及鋼筋外露。

港鐵承認，有關石屎確是出現蜂巢狀，工程團隊發現問題後已即時通知禮頓調查，並通知政

府，禮頓已經立即安排將鬆脫的石屎移除，而傳媒發布的照片是移除鬆脫石屎後的工地現場紀錄

。港鐵強調，會嚴格督促禮頓修正，並會擴大檢驗範圍。（ｃｗ）

