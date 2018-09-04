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04/09/2018 18:02

【港鐵頭痕】港鐵承認沙中線紅磡站月台層板混凝土出現蜂巢狀

　　《經濟通通訊社４日專訊》路政署在立法會的特別會議上，披露港鐵（０００６６）沙中線
紅磡站的月台層板底部的混凝土出現「蜂巢現象」及鋼筋外露。
　　港鐵承認，有關石屎確是出現蜂巢狀，工程團隊發現問題後已即時通知禮頓調查，並通知政
府，禮頓已經立即安排將鬆脫的石屎移除，而傳媒發布的照片是移除鬆脫石屎後的工地現場紀錄
。港鐵強調，會嚴格督促禮頓修正，並會擴大檢驗範圍。（ｃｗ）

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