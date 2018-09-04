【聚焦人幣】境外機構連續１７個月增持人民幣債券

《經濟通通訊社４日專訊》據中債登和上清所最新發布的數據顯示，７月境外機構合計增持

６６５﹒２６億元人民幣債券，為連續１７個月實現增持。截至７月末，境外機構持有人民幣債

券規模累計達１６１２２﹒９２億元。

人民幣利差和匯率的變化是主要原因。招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，人行已陸續調

高外匯風險準備金率以及重啟逆周期因子，近期人民幣對美元匯率出現反彈走勢，同時穩中向好

的經濟基本面將支撐人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，這吸引到交易型的境外投資者

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