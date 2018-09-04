《經濟通通訊社４日專訊》中國人民銀行行長易綱會見了來華參加中非合作論壇的非洲開發
銀行行長阿德希納，雙方就中非經濟和金融形勢、加強非洲開發銀行與中國的合作等議題交換了
意見。（ｃｔ）
04/09/2018 15:10
【中非論壇】易綱會見非洲開發銀行行長，就加強合作交換意見
《經濟通通訊社４日專訊》中國人民銀行行長易綱會見了來華參加中非合作論壇的非洲開發
銀行行長阿德希納，雙方就中非經濟和金融形勢、加強非洲開發銀行與中國的合作等議題交換了
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