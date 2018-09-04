【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶６２點子，報６﹒８２２７

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１８３，較上個交易日升

１６４點子，終止四連跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６２點子，報６﹒８２２７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８１６５。

離岸人民幣（ＣＮＨ）早段弱勢，一度低見６﹒８４水平，其後在中間價開出後顯著急升，

目前重上６﹒８３。（ｋｌ）

