《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１８３，較上個交易日升
１６４點子，終止四連跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６２點子，報６﹒８２２７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８１６５。
離岸人民幣（ＣＮＨ）早段弱勢，一度低見６﹒８４水平，其後在中間價開出後顯著急升，
目前重上６﹒８３。（ｋｌ）
04/09/2018 09:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶６２點子，報６﹒８２２７
《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１８３，較上個交易日升
１６４點子，終止四連跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６２點子，報６﹒８２２７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８１６５。
離岸人民幣（ＣＮＨ）早段弱勢，一度低見６﹒８４水平，其後在中間價開出後顯著急升，
目前重上６﹒８３。（ｋｌ）
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