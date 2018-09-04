《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不
開展逆回購操作，為連續第十個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。
申萬宏源指，後期貨幣政策有必要且有空間繼續定向放鬆，不排除人行進行定向降準或增加
中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，以對沖地方債放量。（ｋｌ）
04/09/2018 09:22
【人行收水】人行逆回購十連停，今日無淨投放或淨回籠
《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不
開展逆回購操作，為連續第十個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。
申萬宏源指，後期貨幣政策有必要且有空間繼續定向放鬆，不排除人行進行定向降準或增加
中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，以對沖地方債放量。（ｋｌ）
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