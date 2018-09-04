《經濟通通訊社４日專訊》中國農業農村部最新公布，江蘇省無錫市宜興市某養殖戶發生生
豬非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬９７頭，發病１２頭，死亡９頭，今次是國內第七宗非洲豬
瘟通報個案。
農業農村部表示，已立即派出督導組赴江蘇省。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封
鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所
有生豬及易感動物和產品運入或流出封鎖區。目前，該起疫情已得到有效處置。（ｅｙ）
04/09/2018 09:03
【豬瘟來襲】江蘇無錫養豬場爆非洲豬瘟，９頭病豬死亡
《經濟通通訊社４日專訊》中國農業農村部最新公布，江蘇省無錫市宜興市某養殖戶發生生
豬非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬９７頭，發病１２頭，死亡９頭，今次是國內第七宗非洲豬
瘟通報個案。
農業農村部表示，已立即派出督導組赴江蘇省。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封
鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所
有生豬及易感動物和產品運入或流出封鎖區。目前，該起疫情已得到有效處置。（ｅｙ）
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