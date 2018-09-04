《經濟通通訊社４日專訊》今年５月在Ａ股上市的獨角獸藥明康德（滬：６０３２５９）即
將登陸港股。公司公告稱，近日向中證監遞交了擬發行Ｈ股並在香港聯交所主板掛牌上市的申請
材料，並獲中證監受理。本次發行上市需取得中證監、香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯
合交易所等相關政府機構、監管機構的批准，該事項仍存在不確定性。（ｅｙ）
04/09/2018 16:08
【新股上市】藥明康德發行Ｈ股申請獲中證監受理
《經濟通通訊社４日專訊》今年５月在Ａ股上市的獨角獸藥明康德（滬：６０３２５９）即
將登陸港股。公司公告稱，近日向中證監遞交了擬發行Ｈ股並在香港聯交所主板掛牌上市的申請
材料，並獲中證監受理。本次發行上市需取得中證監、香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯
合交易所等相關政府機構、監管機構的批准，該事項仍存在不確定性。（ｅｙ）
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