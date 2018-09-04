《經濟通通訊社４日專訊》兩隻豬肉Ａ股公布銷售數據，溫氏股份（深：３００４９８）公
告，公司上月銷售商品肉豬１９８﹒４２萬頭，按月增２６﹒６％，按年增１６﹒９％，收入
３１﹒６６億元（人民幣．下同），按月增２８％，銷售均價每公斤１４﹒０１元，按月增
１０﹒４％。
正邦科技（深：００２１５７）公告，公司上月銷售生豬４５﹒１６萬頭，環比增長
５﹒５％，同比增長２３﹒８％；銷售收入６﹒２６億元，按月增長１７﹒９％。（ｅｙ）
04/09/2018 17:31
【豬瘟來襲】溫氏股份：上月銷售肉豬價格按月增逾一成
《經濟通通訊社４日專訊》兩隻豬肉Ａ股公布銷售數據，溫氏股份（深：３００４９８）公
告，公司上月銷售商品肉豬１９８﹒４２萬頭，按月增２６﹒６％，按年增１６﹒９％，收入
３１﹒６６億元（人民幣．下同），按月增２８％，銷售均價每公斤１４﹒０１元，按月增
１０﹒４％。
正邦科技（深：００２１５７）公告，公司上月銷售生豬４５﹒１６萬頭，環比增長
５﹒５％，同比增長２３﹒８％；銷售收入６﹒２６億元，按月增長１７﹒９％。（ｅｙ）
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