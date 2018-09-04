【匯率恩仇錄】中港股市ｄｉｓｌｉｋｅ弱人幣，暗藏四大玄機

《經濟通通訊社記者俞瑾４日報道》「本幣貶值，錢包縮水」，看似淺顯的道理其實並不簡

單。拋開人民幣匯率和Ａ股、恆指簡單的「正相關」理論，背後「股票市場何以不喜歡貨幣貶值

」原來大有學問。

自６月１４日聯儲加息而央媽並未跟隨，疊加特朗普緊接著祭出「２０００億美元」關稅恫

嚇，在岸人幣兌美元短短兩個多月不動聲色狂瀉逾７％，低見６﹒９３７６。自央媽８月２４日

宣布重啟「逆周期因子 」，人民幣中間價已連續１９個交易日強於預期，顯示早前揣測「今時

不同往日」的市場或低估監管層維穩的決心。

不過，貿戰陰霾的貶值逆風之下，高盛、德銀、大和等仍看淡人幣走勢。高盛更於最新投資

組合策略中細數港股市場１８隻潛在受惠股（Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｗｉｎｎｅｒｓ）及１６隻

潛在利空股（Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｌｏｓｅｒｓ），可謂「讓人歡喜讓人憂」。



＊貶值利ＧＤＰ增長兼刺激通脹＊



為何全球不少政策制訂者都偏好以本幣貶值作為經濟「逃生門」？皆因就宏觀經濟學角度而

言，匯率走弱可傳導至增長、出口和通脹。高盛就測算，以貿易加權計算的人民幣每貶值１０％

，或能在３－９個月後分別提升出口增長、ＧＤＰ增速、消費品通脹５－６個百分點、７０－

８０個基點、２０－３０個基點。

既然如此，股票市場為何卻不喜歡本幣貶值，表現並往往與匯率走向呈負相關？原因有四：

一，交易損失的成本：儘管人民幣是大多數離岸上市的中資企業的基礎貨幣，但他們大多數

卻以港幣或美元報價。因此，即使基本面沒有變化，公司收益和帳面價值也將隨美元兌人幣匯率

走勢而機械式調整。



＊貶值影響股票估值及市場預期＊



從本質上講，當美元兌人民幣升值，以港元和美元計價的收益和帳面價值應下降相同幅度，

此將相應帶來更昂貴的股票估值。

此外，匯率波動也可能影響那些資產負債表外匯不匹配和現金流缺少外匯對衝的公司。例如

，當人幣兌美元走弱時，那些做空美元負債或做多美元資產的公司將分別錄得外匯損失或收益。

二，周期性增長的縮影：與全球其他很多市場相似，本地外匯反映一國或地區相對其貿易夥

伴的經濟周期性基本面，此將相應影響資本市場的預期。在中國，貿易加權的人民幣與短期增長

動力顯示出相當強的相關性。



＊海外銷售佔比低，難受益貶值＊



三，資本外流的關注：從經濟學的「不可能三角」理論看，人幣２０１５年「８．１１」跳

貶激起了顯著的資本外流壓力，進而反映為更高的股票風險溢價（ＥＲＰ）。

四，出口部門在股市中未有很好的代表性：出口商可以說是成本更具競爭力的貨幣的主要受

益者，假設其成本基數並非完全以美元計價，且需求彈性相對穩定。但２０１７年ＭＳＣＩ中國

成分股中，海外銷售部分僅佔全部公司總收入的１﹒１％，這與出口佔ＧＤＰ的１８％相比可謂

微不足道。

簡而言之，潛在的人幣貶值對上市公司來說，在收支方面將影響運營、投資、融資，進而在

「價」的層面影響行業結構、公司地位；在「量」的層面影響市場佔有率、市場規模，最後均指

向盈利和帳面價值。對整個市場來說，或帶來資本外流，從而引發更高的股票風險溢價或降級。

據高盛測算，人幣兌美元每貶值１％，香港和內地股市回報率分別降低約１﹒４％和１﹒６％。

