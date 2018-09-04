【匯率恩仇錄】有人歡喜讓人愁，公用、內房、航空股大執位

《經濟通通訊社記者俞瑾４日報道》搞清楚了資本市場和本幣匯率之間的「恩怨情仇」，要

理解人幣貶值潮下的受惠或利空股就容易許多。

年初人幣續承去年凌厲升勢之時，中金曾點名航空、鋼鐵、造紙等成本端海外原物料佔比較

高的公司，以及對匯率敏感的旅遊股，指其或將受益；而電子、紡織服裝、家用電器等海外收入

佔較高的板塊則會受到升值的負面影響。

惟「有人歡喜讓人愁」，半年多後，高盛以逆向思維再點名通常在人幣走弱周期內表現良好

的股份，電信、公用等防守性股票榜上有名；而融資成本增加及對美元債務敞口將利淡內房和航

空公司；香港旅遊、零售業亦與人民幣貶值負相關，反映以美元為基礎的購買力惡化。



＊中電港燈相對回報正向變動高＊



其中，相對回報隨匯率變動正向變動比例最高的為公用股中電（５３％）及港燈（４５％）

；相對回報隨匯率變動反向變動比例最高的則為內房股合景泰富（－４４％）及龍光（－４０％

），其次為航空股南航（－３９％）、國航（－３８％）。

高盛特別提及，理論上，人們認為香港開發商、香港保險業、澳門博彩業能夠受惠人幣貶值

帶來的資本外流和非人幣需求。但相比２０１５－２０１６年，資本外流程度已更好地受控，因

此對流動性的影響並不會太顯著。保監局最新數據就顯示，上半年，由內地客帶來的新造保單保

費為２２３億元，按年大跌２６﹒６％。

表列人幣貶值逆風下的潛在受惠股及潛在利空股：



潛在受惠股 潛在利空股

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中石化煉化工程（０２３８６） 深圳國際（００１５２）

華虹半導體（０１３４７） 中國奧園（０３８８３）

利福國際（０１２１２） 雅居樂（０３３８３）

中廣核電力（０１８１６） 綠城中國（０３９００）

ＡＳＭ太平洋（００５２２） 合景泰富（０１８１３）

中電控股（００００２） 龍工（０３３３９）

港燈（０２６３８） 南航（０１０５５）

華潤燃氣（０１１９３） 國航（００７５３）

粵海投資（００２７０） 國泰君安（０１７８８）

中信股份（００２６７） 海通國際（００６６５）

四環醫藥（００４６０） 華潤醫療（０１５１５）

恆生銀行（０００１１） 金山軟件（０３８８８）

恆大健康（００７０８） 東岳（００１８９）

匯控（００００５） 中國信達（０１３５９）

中國中鐵（００３９０） 中國中藥（００５７０）

中鐵建（０１１８６） 龍光地產（０３３８０）

長和（００００１）

新華保險（０１３３６）

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來源：高盛

