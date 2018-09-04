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即市新聞

04/09/2018 11:56

【本港樓市】匯豐連續１９個月蟬聯現樓按揭冠軍，東亞奪樓花冠軍

　　《經濟通通訊社４日專訊》踏入８月份，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯
示，現樓按揭宗數為９３６７宗，較７月份的１０１７７宗減少８１０宗或８％，對比去年同期
的９５９０宗，亦下跌２２３宗或２﹒３％。
　　另一方面，８月份樓花按揭宗數亦表現平平，由上月的５７１宗減少至８月份的４０３宗，
下跌１６８宗或２９﹒４％，創兩年內的新低。對比去年８月，更大幅由１３３９宗減少至
４０３宗。跌幅為９３６宗或６９﹒９％。

＊今個月美國加息，香港銀行有機會跟隨＊　　

　　以今年首八個月計算，今年現樓及樓花註冊數字尚未超越去年同期的水平。首八個月的現樓
註冊數字為６８４５７宗，較去年同期的７１６９２宗減少３２３５宗或４﹒５％；而首八個月
樓花註冊數字則錄得５４５９宗，較去年同期的８２３６宗下跌２７７７宗及３３﹒７％。
　　受全球政經環境帶動，加上銀行於８月份調升按揭息率，近月樓市氣氛轉淡，業主入市略見
保守，以致８月份現樓及樓花註冊數字均見回落。
　　經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓預料，今個月美國加息，香港銀行有機會跟隨，屆時相信將
進一步冷卻樓市。不過，劉氏認為即使交投變少，市場上或有少量減價成交，此現象只是反映長
期亢奮的樓市終見紓緩，並未遇到真正的跌市，屬健康的樓市發展，相信未來數月樓花表現會隨
著發展商樓盤熱賣而有所上升。

＊東亞１２年後再度奪得樓花冠軍位置＊

　　銀行市佔率方面，現樓的五甲位置仍然保持不變。匯豐銀行以市佔率達２２％、連續１９個
月蟬聯現樓冠軍，而中銀香港（０２３８８）則以市佔率１７﹒２％屈居亞軍，季軍則由恆生銀
行（０００１１）以１４﹒７％市佔率奪得。另外第四名的東亞銀行（０００２３）市佔率達
１０﹒１％，第五名則由市佔率達７﹒４％的渣打銀行奪得。
　　相比現樓市佔率，樓花更見突破性的發展。自匯豐銀行連續２５個月蟬聯樓花市佔率第一名
後，８月份匯豐最終失去了冠軍寶座，並由東亞銀行以２０﹒８％市佔率奪得，是次亦是東亞自
２００６年８月後，１２年後再度奪得樓花冠軍位置。匯豐銀行以市佔率１８﹒６％屈居亞軍，
季軍則由恆生銀行以１４﹒６％市佔率奪得。第四名及第五名分別為中銀及渣打，按月分別下跌
兩名，市佔率為１１﹒２％及８﹒４％。（ｃｙ）

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