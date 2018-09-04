《經濟通通訊社４日專訊》根據耀才證券暗盤交易市場，萬勵達（０８４８２）收市無升跌
。
萬勵達招股價為０﹒２７５元，暗盤開市價為０﹒２６元，暗盤盤中最高價為０﹒２８元，
暗盤收市價為０﹒２７５元，無升跌。每手１萬股。（ｃｙ）
04/09/2018 18:46
【新股上市】萬勵達（０８４８２）暗盤收市價無升跌
《經濟通通訊社４日專訊》根據耀才證券暗盤交易市場，萬勵達（０８４８２）收市無升跌
。
萬勵達招股價為０﹒２７５元，暗盤開市價為０﹒２６元，暗盤盤中最高價為０﹒２８元，
暗盤收市價為０﹒２７５元，無升跌。每手１萬股。（ｃｙ）
|生財有道04/09/2018
【匯率恩仇錄】中港股市dislike弱人幣 暗藏四大玄機
|國際動態04/09/2018
巴西博物館大火 2千萬文物恐焚滅
|香港政情03/09/2018
【填出個未來】奧雅納：已考慮對生態影響 環團：填海乃捨易取難
|FOCUS03/09/2018
【FOCUS】內地減稅谷消費 惟勿忽略周期力量
|興證快訊03/09/2018
樓市冷卻
|國際動態03/09/2018
【脫歐談判】文翠珊：不向歐盟妥協
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰