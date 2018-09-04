《經濟通通訊社４日專訊》復星國際（００６５６）日前分拆復星旅遊文化集團透過其聯席
保薦人向聯交所提呈上市申請，據市場消息人士指出，復星旅遊文化計劃集資５億至７億美元，
即約３９﹒２５億至５４﹒９５億港元。上市聯席保薦人為摩根大通、中信里昂及花旗集團。
復星旅遊文化業務包括透過Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ及Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ Ｊｏｙｖｉｅｗ經營度
假村，開發旅行目的地，以及旅遊、休閒場景的服務及解決方案。（ｅｃ）
04/09/2018 13:19
【新股上市】消息指復星旅遊文化擬集資５億至７億美元
《經濟通通訊社４日專訊》復星國際（００６５６）日前分拆復星旅遊文化集團透過其聯席
保薦人向聯交所提呈上市申請，據市場消息人士指出，復星旅遊文化計劃集資５億至７億美元，
即約３９﹒２５億至５４﹒９５億港元。上市聯席保薦人為摩根大通、中信里昂及花旗集團。
復星旅遊文化業務包括透過Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ及Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ Ｊｏｙｖｉｅｗ經營度
假村，開發旅行目的地，以及旅遊、休閒場景的服務及解決方案。（ｅｃ）
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