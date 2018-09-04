【北水炒Ｄ乜】北水流入不足１億，買工行中金匯控沽騰訊中行融創

《經濟通通訊社４日專訊》北水於９月首個交易日淨流入港股，但僅錄６８００萬元人民幣
，為連續兩個交易日淨流入；其中北水流入最多的個股為工行（０１３９８）、中金公司
（０３９０８）、匯控（００００５）、建行（００９３９）；相反沽盤最多的個股為騰訊
（００７００）、中行（０３９８８）、融創（０１９１８）。
全日主板成交７８８﹒９８億元，較上周五（３１日）跌近２７％；港股通成交額
７６﹒８７億，佔大市成交９﹒７４％。
港股周一挫１７６﹒０１點０﹒６３％，收報２７７１２﹒５４點。
＊北水流入銀行股，工行買盤逾２﹒４億＊
市況波動，南下資金流入銀行股避險，北水周一流入工行２﹒４３億，再成為全日最多北水
流入的個股；北水流入建行７８３９萬；北水流入農行（０１２８８）２３２０萬；匯控全日跌
０﹒７３％，收報６８﹒３５元，盤中創逾一年低，北水趁機買入８０６１萬。
中金公司獲北水買入８６８８萬。
＊騰訊再跌２％曾失３３０關口，北水沽近２億＊
重磅股騰訊續受內地限制未成年人網絡遊戲上網時間所影響，盤中一度跌穿３３０元關口，
全日跌２﹒１２％，收報３３２﹒８元，北水周一沽１﹒８７億。
中行再成唯一被北水沽售的銀行股，周一淨沽額１﹒２１億。
另外，北水沽融創８０７６萬。（ｅｎ）