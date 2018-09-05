《經濟通通訊社５日專訊》英倫銀行行長卡尼表示，準備好延長任期，以協助英國順利脫歐
。
卡尼於２０１３年上任，任期於２０１８年屆滿，不過由於兩年前在英國民眾投票決定脫離
歐盟，他將任期延長一年至２０１９年。
卡尼表示，已經與財相討論延長任期，希望可推動英國順利脫歐及令英倫銀行交接時可有效
地過渡，
目前英國與歐盟仍未就脫歐協議達成共識，卡尼表示，若英國能確定以何種形式退出歐盟，
將更為有利於行長的遴選工作。（ｍｎ）
05/09/2018 08:20
【脫歐之後】英倫銀行行長卡尼將延長任期，以協助英國順利脫歐
《經濟通通訊社５日專訊》英倫銀行行長卡尼表示，準備好延長任期，以協助英國順利脫歐
。
卡尼於２０１３年上任，任期於２０１８年屆滿，不過由於兩年前在英國民眾投票決定脫離
歐盟，他將任期延長一年至２０１９年。
卡尼表示，已經與財相討論延長任期，希望可推動英國順利脫歐及令英倫銀行交接時可有效
地過渡，
目前英國與歐盟仍未就脫歐協議達成共識，卡尼表示，若英國能確定以何種形式退出歐盟，
將更為有利於行長的遴選工作。（ｍｎ）
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