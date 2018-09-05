【國際要聞】２５年來日本最強颱風吹襲大阪，關西機場重開無期

《經濟通通訊社５日專訊》日本遭受２５年來最強颱風飛燕吹襲，關西國際機場無限期關閉

，目前仍有數千名旅客及工作人員滯留在機場

今次颱風已在全日本造成至少７人死亡，３００多人受傷。關西國際機場已取消數百班航班

，同時連接東京及大阪的新幹線則暫時關閉。

日本首相安倍晉三取消原定前往福岡及熊本的行程，並留在東京協調應對颱風的工作。

日本今年夏季遭受多個自然災害侵襲，在６月底及７月初的暴雨導致西部地區出現水災，造

成至少２２０人死亡。而６月１８日，大阪地震亦導致５人死亡。（ｍｎ）

