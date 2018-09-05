【朝鮮局勢】特朗普與文在寅在於本月會面，討論北韓無核化問題

《經濟通通訊社５日專訊》南韓總統文在寅及美國總統特朗普計劃本月在紐約出席聯合國大

會期間會面，討論北韓問題，目前北韓無核化仍然未有大進展。

兩人昨日通電５０分鐘，文在寅的特使將在今日前往平壤，籌備本月將要舉行的第三次兩韓

首腦會談。

特朗普於上月取消美國國務卿蓬佩奧的訪朝行程，因之前蓬佩奧收到一名北韓高級官員的挑

釁性信件。（ｍｎ）

